Ligin 6. haftasında Silivri deplasmanında 1-0 yenilerek taraftarlarını üzen Kafkasspor, bu hafta oynanacak olan Bursa Nilüfer FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İnişli çıkışlı grafik sergileyen İnegöl temsilcisi 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi. Ligde 8. sırada yer alan Yeşil Siyahlılar, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 3 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kafkasspor son iç saha maçında ise 8 kişi tamamladığı maçta Kartal Bulvarspor'u 2-1 yenerek tarihi bir zafere imza atmıştı.

BURSA NİLÜFER FK NASIL BİR TAKIM?

Bursaspor'un pilot takımı olan Bursa Nilüfer FK, lige iyi bir başlangıç yapamadı. Ligde oynanan 6 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Bursa temsilcisi, bu maçlarda 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 8 gol gördü.

Ekipte bu sezon harika bir dönem geçiren ve attığı 3 golle yıldızlaşan orta saha oyuncusu Bilal Güney, Galata SK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kafkasspor maçında forma giyemeyecek. Nilüfer FK'nın gol yükünü bu hafta Güney Sağır ve Mustafa Genç çekmeye çalışacak.

İNEGÖL KAFKASSPOR-BURSA NİLÜFER FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. grupta 7. hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor-Bursa Nilüfer FK arasındaki karşılaşma 18 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.