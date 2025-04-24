KOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor’un 59. kuruluş yıl dönümü ve Dünya İzmitliler Günü etkinliklerine çok sayıda İzmitli vatandaş katıldı. Kutlamalarda, yeşil-siyah sevdalıları İzmit Belediyesi önünde bir araya geldi.

Şampiyon Kocaelispor’un anısına oluşturulan özel bir “anı duvarı”nın yanı sıra, çocuklara yönelik şut çekme yarışmaları, yüz boyama etkinlikleri ve renkli sürprizlerle gün adeta şenlik havasında geçti.

Pamuk şeker, patlamış mısır ve balon ikramlarıyla tatlanan etkinlikte, İzmit ruhu ve Kocaelispor sevgisi bir kez daha meydanlara taşındı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatleri arasında yer alan “18 yaşını yeni dolduran gençlere ücretsiz Kocaelispor üyeliği” uygulaması da bu özel günde hayata geçirildi.