Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde Söğüt'te şenlik alanında incelemelerde bulundu. Vali Sözer; Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Vanlı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile birlikte şenlik alanını dolaşarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Gerçekleştirilecek programlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı incelemelerde, hazırlık süreci, planlamalar ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.

İncelemelerin ardından Vali Sözer ve beraberindeki heyet, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.