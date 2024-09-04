Sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçiren Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganı ile başlattığı okul bahçesi ve çevresindeki temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Eğitim camiasına başarılı bir yıl temennisinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Temizlikte de ilçe belediye ölçeğinde Türkiye’nin en modern filosunu kurduklarını ve vatandaşlara temiz çevre sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Yenilikçi belediye olarak farklı projelere imza atıyoruz. Bu doğrultuda okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların da hijyenik temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmamız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteğimizi artırarak devam ettireceğiz”.

Başkan Çolakbayrakdar, “2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinan sınırlarında bulunan tüm okulların bahçelerini ve çevresini temizlemeye devam eden Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilere daha sağlıklı ortam sunmayı hedefliyor. Ekipler sadece okulların bulunduğu cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek, okul güzergahlarını güzel bir görünüme kavuşturuyor.