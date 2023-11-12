Bursa'da iş merkezindeki yangının boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı Bursa'da iş merkezindeki yangının boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

İddiaya göre, Köfteci Yusuf'a lojistik destek sağlayan bir taşeron firmada çalışan C.İ., İ.Y., E.K., A.Ş., S.S. isimli şahıslar, yaklaşık 1 yıldır nakliyeler sırasında Köfteci Yusuf'un tırlarından 6 milyon lira değerinde et çaldı. Taşeron firmanın 'eksik et geldiği' yönünde şikayetler alınca GPS sistemi ile 5 kişiyi takibe aldığı, önce şahısların nakliye sırasında şubelerde fazla durakladıklarının, ardından da sevkiyat sırasında etleri başka tıra aktardıklarının tespit edildiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.