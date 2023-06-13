Öncelikle ilk sırada pastane poğaçası tarifimize yer vermek istiyorum. Bunun için hazırlamanız gereken malzemelere geçelim.

Pastane Poğaçası Tarifi için malzemeler

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım bardak yoğurt

2 adet yumurta

125 gram tereyağı

1 yemek kaşığı kuru maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

2 paket kabartma tozu

1 kaşık tuz

6 su bardağı un

İç kısmı için tercihe göre zeytin, patates, sucuk, kaşar vb.

Pastane Poğaçası Tarifi

Poğaça tarifimiz için derin bir kap içine 1 yemek kaşığı kuru maya ve 2 yemek kaşığı şeker ekleyin.

Üzerine 1 bardak ılık su ekleyerek kabarana kadar karışmasını sağlayın.

Farklı bir kabın içine de 1 bardak sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt ve iki yumurta ekleyin.(Yumurtalardan birinin sarısını alarak poğaça üzerine kullanabilirsiniz.)

Ardından iki paket kabartma tozumuzuda içine iyice karıştırarak kıvama getirin.

Sonrasında oda sıcaklığında dinlenmiş tereyağımızı 1 kaşık tuzla birlikte kabaran mayamız ile karıştırın.

Üzerine 6 su bardağı unu yavaşça ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya başlayın.

Hamurunuzun istenen kıvama geldiğinden emin olduğunuzda hamuru 20 dakikalık bir dinleme süresine ayırın. (Bu sırada neyli yapmak istiyorsanız iç malzemenizi hazırlayabilirsiniz.)

Dinlendirmeye ayırdığınız hamurdan artık mandalina büyüklüğünde parçalar alıp içini oyarak doldurabilirsiniz.

Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizerek üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarınızı sürün.

Poğaçanız artık pişirilmeye hazır. Öncesinden ısıtılmış fırınınızı 180 derece sıcaklıkta 20 dakika kadar pişirin. Pastane poğaçanız hazır. Afiyet Olsun…

Pastane poğaçası tarifimiz bittiğine göre sırada herkesin çok sevdiği peynir ve mayasız poğaça tarifimiz olan peynirli dereotlu poğaçamız var. Her zamanki gibi öncelikle malzeme listemiz ile başlıyoruz…

Peynir ve Dereotlu Poğaça için Malzemeler

125 gr tereyağı

1 kaşık elma sirkesi

Yarım bardak sıvı yağ

1 demet dereotu

5 kaşık yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 kaşık tuz

1 kaşık şeker

1 adet yumurta

3.5 bardak un

İç kısmı için tercihen lor peynir

Susam

Malzemelerimizi hazırladıysak tarifimize başlıyoruz..

Peynir ve Dereotlu Poğaça Tarifi

Poğaça yapımı için hazırladığımız derin bir kabın içine oda sıcaklığında dinlendirdiğimiz tereyağımızı ekleyelim.

1 adet yumurtanın sarısını ve akını ayırın sonrasında akını terayağının üzerine ekleyin.

Sonrasında kabımızın içine yarım su bardağı sıvı yağ ve 5 yemek yaşığı yoğurdumuzu ekleyelim.

Birer kaşık olarak hazırladığımız sirkemizi, tuzumuzu ve toz şekerimizi de üzerine ekleyip iyice karıştıralım.

Ardından kabımızın içine ince ince doğrayarak hazırlanmış bir demet dereotu ilave edelim.

1 paket de kabartma tozu ekleyip iyice karıştırın.

Kabımızın içine son olarak da 3.5 su bardağı olarak hazırladığımız unumuzu yavaşça ilave ederek ele yapışmayacak seviyeye gelene kadar yoğurun.

Hazırladığımız hamurun içinden ceviz büyüklüğünde taneler alıp içini oyarak peynirimizi ekleyebiliriz.

Peynir ilave ettiğimiz poğaçalarımıza şeklini vererek kapatın ve altına yağlı kağıt sereceğimiz pişirme tepsisine yerleştirin.. Artık pişirilmeye hazır…

Öncesinden ısıtılmış fırınınızı 180 derece sıcaklıkta 20 dakika kadar pişirin. Şimdiden afiyet olsun…

Poğaça Yapımı Püf Noktaları

Poğaça yapımında dikkat etmeniz gereken hususların başında gerekli tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterilmesi gelmektedir.

Ununuzu eleyerek kullanmakda lezzetli poğaçaların gizli bir sırrıdır.

Yazımızda da bahsettiğimiz gibi hamurunuzun ele yapışmayacak kıvamda olmasına özen gösterin.

Poğaçaları pişirmeye almadan önce son bir kez daha (20 dakika kadar) mayalanmaya ayırın.

Poğaça Besin Değerleri

1 adet poğaçanın ortalama besin değerleri şu şekildedir;

Karbonhidrat (g) 28.49

(g) 28.49 Protein (g) 4.99

(g) 4.99 Yağ (g) 14.29

(g) 14.29 Lif (g) 1.05

(g) 1.05 Kolesterol (mg) 24.98

(mg) 24.98 Sodyum (mg) 139.52

(mg) 139.52 Potasyum (mg) 56.38

(mg) 56.38 Kalsiyum (mg) 25.09

(mg) 25.09 Vitamin A (ui) 382.72

(ui) 382.72 Vitamin C (mg) 0.07

(mg) 0.07 Demir 0.66

Sizlerin de Poğaça Tarifi adlı bu nefis konumuz için eklemek istedikleriniz varsa aşağıdaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yemek tarifimizde yeniden görüşmek üzere sağlıcakla kalın…