Kolit hastalığı, kalın bağırsaklarda meydana gelen iltihap sonucunda ciddi sorunlar yaratan ve kalın bağırsaktan başlayıp, tüm sindirim sistemine genel anlamda zarar veren bir hastalıktır.

Sağlıksız beslenme, alkol, sigara vb. etmenlerden ötürü kalın bağırsakta mikroplar veya bakteriler oluşmaya başlar. Vücut ise kendini koruma altına alabilmek adına kalınbağırsakta mukozal olarak belirtilen iç yapısında bir madde oluşturmaya başlar. Bu madde neticesinde ise bölgede iltihaplanma söz konusu olur ve bu iltihap hızlı bir şekilde yayılım gösterir. Bağırsağın iltihapla kaplanması durumunda ise ülserler oluşur. Haliyle “ülseratif kolit” hastalığı meydana gelir. Akut veya kronik olarak hastalığın kendini göstermesi söz konusu olabilir.

Kolit Hastalığı Belirtileri

Kolit hastalığı belirtileri, özellikle bu hastalığa genetik yatkınlığı olan kişiler tarafından iyi bir şekilde takip edilmelidir. Aksi halde hastalık evre olarak ilerleyebilir ve hastanın bu durumdan haberdar olması pek mümkün olmaz. Hastalığın bir bağırsak hastalığı olduğu ve bağırsak hastalıklarının ise son derece zor tedavi edildiği unutulmamalıdır. Hastalığın evresel olarak ilerlemesi ise direkt olarak tedavi zorluğunun artmasına, başarı oranının ise genel anlamda düşmesine yol açabilir. Peki, hastalığın genel anlamda belirtileri nelerdir?

En önemli belirtileri arasında karın ağrısı yer alır. Sürekli ve şiddetli bir ağrıdır.

Kanlı mukuslu ishal sıkça görülen belirtilerden biridir ve hastalığa işaret olan belirtilerden biri olduğu için dikkat edilmelidir.

Aniden gelişen iştahsızlıklar ve kilo kayıpları, hastalığın önemli habercilerindendir.

Kabızlık sıkça yaşanan bir belirtidir ve uzun süreli görülür. Belirli aralıklarla ortaya çıkar.

Vücuda herhangi bir besin alınmaması durumunda dahi şişlikle karşı karşıya kalınır.

Bulantı, kusma ve ateş gibi diğer hastalıklarla karıştırılan birçok belirtiyle ortaya çıkabilir.

Makatta kanama söz konusudur ve ilk başlarda seyrek görülür. İlerleyen süreçte ise her dışkılama sonucunda kanama meydana gelir.

Yukarıda yer alan belirtilerin geneli diğer hastalıklarla karıştırılabilecek belirtilerdir. Bu nedenle söz konusu belirtilerin bir arada görülmesi durumunda kolitten şüphelenilebilir. Her ne olursa olsun, yukarıda yer alan belirtileri yaşamanız durumunda hemen en kısa sürede muayene olmanız önerilir.

Tedavisi

Kolit hastalığının birçok alt dalı bulunur. Crohn, ülseratif kolit, spastik kolit, mikroskobik kolit, istemik kolit ve radyasyon kolit gibi alt dalları gibi çeşitli türleri vardır. Tedavi uygulanırken de hastalığın türüne göre hareket edilir.

Ülseratif kolitte ilk olarak ilaç tedavisi ile hastlağın belirtilerinin hafifletilmesi amaçlanır. Yetersiz kalırsa damar yolu ile ilaç tedavisi uygulanır. İlerleyen süreçte hastalık şiddetini arttırırsa veya son evrede fark edilmişse ameliyat uygulanır. Böylelikle kalın bağırasağın bir kısmı vücuttan ayrılır. Crohn hastalığında ise genel olarak ilaç tedavisi ise bağırsakta meydana gelen kolitin uzaklaştırılması amaçlanır.

Spastik kolit ve mikroskobik kolit hastalıklarında genel anlamda daha sakin bir tedavi mevcuttur. Ufak çaplı ilaçlarla hastalığın tedavisi sağlanır. Ayrıca hastanın beslenme alışkanlıklarına maksimum önem göstermesi istenir. Aksi halde hastalık, diğer ağır kolit türlerine dönebilir. İstemik kolitte ise damar yolundan ilaç uygulanır. Böylelikle bağırsaklara kan gitmesi ve hastalığın tedavi edilmesi amaçlanır.

Son olarak; radyasyon kolit hastalığında uygulanan radyoterapinin ardından kendiliğinden iyileşme gösterir.