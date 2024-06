Jandarma Teşkilatı’nın Kuruluşunun 185’inci yılı dolayısıyla Bilecik’te kutlama programı gerçekleştirilirken, komandoların zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 185’inci yılı dolayısıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan programa Vali Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, il protokolü ve teşkilat üyeleri katıldı.

"Jandarma Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatı olmuştur"

Programın açılış konuşmasını İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğe sahip olan personeli ile Jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu vatandaşa insan merkezli adaletli sevgi ve şefkatli birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini etkili ve gerçekçi eğitimi yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımızın üzerinde görev yaptığımız her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca canı pahasına her türlü koşulda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden Jandarma asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde de kanunları ve nizamları kendisine rehber edinmekte olup çözüm ve tedbiri hukuk süreci içerisinde aramaya devam edecektir" dedi.

"Jandarma Bilecik’tir mottosuyla kuruluş ve kurtuluşun şehrinde görevini ifa etmeye devam etmektedir"

Albay Ferdi Erbakıcı konuşmasının devamında, "Bizler Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygı halkımızla bütünleşmiş olarak halkın memnuniyetini sağlayacak biçimde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen modern teknolojinin bütün imkanlarını etkin bir biçimde kullanabilen milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personelimizle üstün vazife anlayışı sorumluluk duygusu ve özverisiyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayreti ve inancı içerisindeyiz. Bilecik’te Jandarma Eğitim Komutanlığının da varlığıyla daha da güçlü olarak yer alan teşkilatımız Bilecik, Jandarmadır, Jandarma Bilecik’tir mottosuyla kuruluş ve kurtuluşun şehrinde görevini ifa etmeye devam etmektedir. Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle başta Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 185 yıldır ulusundan ve ülkesinden hiçbir karşılık beklemeden fedakarca ve kahramanca hizmet eden tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli adına bu mutlu günümüzde teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

"Böyle bir teşkilatla çalışmaktan gurur duyuyorum"

Vali Şefik Aygöl ise, Jandarma Teşkilatı ile gurur duyduklarını vurgulayarak, “Bazı teşkilatlar vardır ki sadece gurur duyarsınız. Biz bugün 185. Yılını kutladığımız ve bu anlamda gurur duyduğumuz bir teşkilatın gününü kutluyoruz birlikte. 185 yıldır bir kanun ordusu olarak askerlik görevini yapan ama diğer taraftan bir kolluk görevi de yapan kolluk görevi içerisinde bakarsınız ki bir gece dağda kalmış bazı vatandaşların yanında arkadaşlık yapıyor. Öbür tarafta çobanın koyunu kaybolmuş, çobana yoldaşlık yapan, yolda kalmış vatandaşlarımızı aracına alarak evine ulaştıran, yani hangi alanda isterseniz var olan bir teşkilat biz de gurur duyuyoruz. Ayrıca bu teşkilatın şöyle bir özelliği var; idari yönetimimizde bir konu önümüze geldiğinde nereye göndereceğimiz konusunda sıkıntı yaşadığımızda jandarmaya havale edelim onlar bir şekilde yolunu bulur ve çözer, sonucu getirir diyebiliyoruz. Böyle bir teşkilatla çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Komandoların zeybek gösterisi büyük beğeniyle seyredildi

Komandoların zeybek gösterisi büyük beğeni toplarken, İl Jandarma Komutanlığı Köpek Arama Unsurlarının gösteri de ilgiyle izlendi. ’Kanun Ordusu Jandarma 185 yaşında’ temalı şiir yarışmasına dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.