Baymak, çevre dostu tam yoğuşmalı kombi modelleri Duotec ve Lunatec ile kullanıcılara 3 yıllık standart garantiye ek, ücretsiz 4 yıl ekleme ile 7 yıl garanti imkanı sunduğunu duyurdu.

Gelişmiş teknolojisi ve geniş ürün gamıyla ısıtma soğutma sektöründe önde gelen markalardan Baymak, müşterilerine 7 yıllık garanti süresi imkanı sunduğu açıkladı.

Marka garantisi süresi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

’’Tam yoğuşmalı kombi modelleri Duotec ve Lunatec için ilk çalıştırma işlemini 31 Mart 2024 tarihine kadar yaptıran müşterilerine 3 yıllık standart garanti süresine ek bir ücret ödemeden 4 yıl daha garanti ekleyerek 7 yıl garanti avantajı sunuluyor.

Duotec ve Lunatec kombi serisi tasarımı, geniş kapasite aralığı ve teknolojisiyle kullanıcı memnuniyetinde üst sıralara adını yazdırıyor. Tam yoğuşmalı kombilerde kışın konforunu tasarrufla birleştiren Baymak Duotec ve Lunatec kombiler, teknik özellikleriyle de fark oluşturuyor.

Duotec Ailesi; Duotec Compact, Duotec, Duotec DHW olmak üzere 3 farklı modele sahip. A enerji sınıfına ve yüzde 93’e varan verim değerine sahip Duotec Serisi kombiler, kolay kullanımı ile konfor sunuyor. Premix tam yoğuşmalı Duotec kalitesi ve tasarımı ile öncelikli tercih edilen modellerden. Tam yoğuşmalı ve kullanıcı dostu Duotec Compact, 24 - 30 model seçenekleri ile A enerji sınıfı olmasının yanında yüzde 92’ye varan verim değerine sahip. Ayrıca şık bir panele sahip olan Duotec tam yoğuşmalı kombiler de 33 - 42- 45 model seçenekleriyle sunuluyor. Duotec DHW ise 42 modeli ise harici boyler bağlanabilen bir çıkışa sahip olmasıyla, harici boyler ile kullanımı ile kullanım sıcak su talebi olan kullanıcının talebini karşılayıp, konfor sağlıyor.

Yüzde 94 mevsimsel ısıtma verimliliği ile yüksek tasarruf sağlayan Lunatec ise A sınıfı enerji verimliliği ile Baymak’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını yansıtıyor. Lunatec 20, Lunatec 24, Lunatec 30 ve Lunatec 35 seçenekleri ile satışta olan modelin en önemli özelliklerinden birisi, yüzde 20’ye kadar hidrojen karışımı ile çalışmaya uyumlu olması. Yeni ve üstün Avrupa teknolojisi ile üretilen Lunatec tam yoğuşmalı kombi, paslanmaz silindirik çelik brülör ile doğalgaz, propan ve LPG’ye uygun kullanım avantajı sağlıyor. Sunduğu avantajlar ile kış aylarının en çok tercih edilen modellerinden olan Lunatec, daha düşük ses seviyesi ve kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf ederken servis kolaylığı ile tercih ediliyor. Su ön ısıtma özelliği ile yüksek sıcak su konforu sağlayan modelin, kolay ayarlanabilir paneli kullanıcı dostu Lunatec tam yoğuşmalı kombiye ilgiyi arttırıyor.’’