Altıeylül Belediyesi Konakpınar Gençlik Merkezi vatandaşlara kapılarını açtı.

Doğayla iç içe güzel bir gün geçirmek isteyen herkesi Konakpınar Gençlik Merkezi’ne davet eden Başkan Hasan Avcı, “Konakpınar Gençlik Merkezi’nde doğaseverleri aileleriyle, çocuklarıyla güzel bir gün geçirmenin fırsatını bulacak. Konakpınar Gençlik Merkezi ile ilgili olarak; önce hayal ettik, çok çalıştık ve böyle değerli bir eseri Altıeylül’e kazandırdık. 33 dönüm arazi içerisinde bulunan tesisimizde Kütük Evlerde kalarak ailenizle hoş vakit geçirebileceksiniz” diye konuştu.

Altıeylül Belediyesinin Konakpınar’da gerçekleştirmiş olduğu projeyle doğaseverleri buluşturuyor. Ormanın içerisinde bulunan tesiste doğa yürüyüşü yapabilir, ağaçların üzerinde bulunan macera parkında da hem çocuklarınız hem sizler keyifli bir zaman geçirme fırsatı bulacaksınız.

Altıeylül sınırları içerisinde bulunan tesiste, 10 adet 45 m ahşap ev ve 2 adet 105 m villa tipi odalarıyla göz dolduruyor. 8 odalı otel odasıyla da hizmet verecek olan Konakpınar Gençlik Merkezi toplam 33 dönüm arazi içerisinde restoran, çocuk oyun parkı, yürüyüş parkuru, macera parkı ve taş bina bulunuyor.

Konakpınar Gençlik Merkezi’nde gösterişten uzak bir tarzda dekora edilen odalarda ise klima, giysi dolabı, banyo, tuvalet ve mini buzdolabı bulunuyor. Doğa içerisinde bulunan tesiste meditasyon yapmak veya kısa gezilerle çevreyi dolaşmak oldukça keyifli. Konakpınar Gençlik Merkezi’nde tesise ait otopark bulunuyor. Böylece otomobili ile beraber seyahat eden misafirler rahatça araçlarını bırakacak yer bulabilirler.

Rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar; 0266 269 11 00 numaralı telefondan ulaşılabilir. Tekli oda kahvaltı dâhil 900 TL olup, 2 yataklı oda kahvaltı dâhil kişi başı 600 TL’dir. Gençlik Merkezi’nde öğle-akşam yemeği bulunmazken tesiste mangal yakmakta yasak.

Başkan Avcı, “Konakpınar Gençlik Merkezi ile ilgili olarak; önce hayal ettik, çok çalıştık ve böyle değerli bir eseri Altıeylül’ümüze kazandırdık. Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin doğayla baş başa çeşitli aktivitelerle vakit geçirebileceği tesisimizde Balıkesirlileri ve il dışından gelen vatandaşlarımızı Konakpınar Gençlik Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.