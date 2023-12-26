Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara’da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günleri Programı’nda belediyenin kendi yayını olan “Mehmet Akif Ersoy’a Saygı” adlı kitabı gençlere hediye etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresium’da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günleri Programı’na katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de “Mehmet Akif Ersoy’a Saygı” standı ile etkinlikte yerini aldı. Mehmet Akif Ersoy’un en yakın arkadaşlarından birisi olan Hasan Basri Çantay’ın hemşehrisi olarak anma günlerinde yer aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili arşiv niteliğinde basılan kitabı stantlarında sergilediklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, “Mehmet Akif Ersoy kitabımızın dışında burada, Zeytin, ekmek, peynir gibi diğer kültür yayınlarımızda yer alıyor. 3 bine yakın kitabımızı da gençlerimize hediye ettik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.