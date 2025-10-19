Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun da içinde bulunduğu araç karıştı.

Alınan bilgilere göre, Kestel yönünden Bursa istikametine ilerleyen araçlardan biri ani fren yapınca toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza oluştu. Kazada can kaybı yaşanmazken, Türkoğlu’nun bulunduğu aracın ekibinden Aytaç Cihan tarafından kullanıldığı belirlendi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Aytaç Cihan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Türkoğlu program akışını bozmayarak kazanın ardından Samsun'a hareket etti.