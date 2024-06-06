Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi Yolu üzerinde meydana geldi. Yeniceköy’den İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Reyhan A.(43) yönetimindeki 16 ACJ 281 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.