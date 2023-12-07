Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, N.S. idaresindeki 16 NS 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, N.S. ve K.S. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.