Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, BOSİAD ve Yeşim Grup iş birliğiyle Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine yönelik hayata geçirilen Yalın Düşünce Eğitim Programı başarıyla tamamlandı. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğretmenler için Yeşim Grup Bursa merkez üretim tesisinde sertifika töreni düzenlendi.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi, öğretmenlerin güncel üretim uygulamalarıyla buluşturulması ve sanayi-okul iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programın kapanış etkinliğinde öğretmenler, Yeşim Grup'un üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında düzenlenen teknik gezide katılımcılar kesim bölümü, otomasyon uygulamaları, konfeksiyon üretim alanı ve nakış bölümünü ziyaret ederek tekstil sektöründeki üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Üretim teknolojileri, dijitalleşme uygulamaları ve yalın üretim yaklaşımının sahadaki yansımaları katılımcılarla paylaşıldı.

Teknik gezinin ardından Yeşim Akademi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD Başkan Yardımcısı Özgür Şahin, Yeşim Grup İnsan Kaynakları Direktörü Hande Kurter, Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü A. Nevzat Tanışık, programın eğitmeni Yeşim Grup Yalın Liderlik ve Sürekli Geliştirme Yöneticisi Neslin Gazioğlu Özkaya ile öğretmenler katıldı. Tören, Özkaya'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Programın eğitmenliğini üstlenen Neslin Gazioğlu Özkaya, güçlü bir sanayinin ancak güçlü bir eğitim altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu belirterek yaklaşık 20 yıldır yalın düşünceyi ve sürekli gelişim kültürünü kurumun temel çalışma anlayışlarından biri olarak benimsediklerini söyledi. Mesleki eğitimin iş dünyasıyla daha yakın temas kurmasının ve öğretmenlerin güncel uygulamaları yerinde deneyimleyerek öğrencilerine aktarmasının geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Özkaya, bu iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Eğitim kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çeken Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü A. Nevzat Tanışık ise konuşmasında, mesleki ve teknik eğitimin gelişiminde okul-sanayi iş birliklerinin kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Yalın Düşünce Eğitimi kapsamında öğretmenlerin güncel üretim uygulamalarını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Tanışık, bu tür çalışmaların eğitim kalitesinin artırılmasına ve öğrencilerin iş hayatına daha güçlü hazırlanmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Tanışık, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, BOSİAD ve Yeşim Grup'a teşekkür etti.

Proje paydaşlarından BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da konuşmasında, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünü artırabilmesi için verimlilik odaklı bir çalışma kültürünün büyük önem taşıdığını vurguladı. Mesleki eğitimin bu dönüşümde kritik bir rol üstlendiğini belirten Çağan, öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanabilmesi için okul-sanayi iş birliklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Yalın Düşünce Eğitimi'nin öğretmenler aracılığıyla genç nesillere aktarılacak önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Çağan, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm paydaşlara ve programa gösterdikleri ilgi nedeniyle öğretmenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmenlere, BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Yeşim Grup İnsan Kaynakları Direktörü Hande Kurter, Okul Müdürü A. Nevzat Tanışık ve programın eğitmeni Neslin Gazioğlu Özkaya tarafından sertifikaları takdim edildi.

Tören, sertifika alan öğretmenler ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öğretmenlerin üretim ortamlarını yerinde gözlemlemelerine ve yalın düşünce yaklaşımını uygulamalı olarak deneyimlemelerine imkân sağlayan programın, eğitim ve sanayi arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmesi hedefleniyor.