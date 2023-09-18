Konut kredisi almak için 18 yaşını doldurmuş her birey başvuruda bulunabilir.

Ancak konut kredisine başvurmak için bazı kriterleri sağlamanız gerekmektedir. İşte bu yazımızda konut kredisine nasıl başvuruda bulunurum ne gibi şartları vardır. Kimler konut kredisine başvuramaz kredin notu düşük olanlar konut kredisi alabilir mi gibi kafanızda var olan konut kredisi sorularına cevap bulacağız.

Konut Kredisi (Mortgage) Nedir?

Uzun vadelerde verilen alınacak konutun ipotek altında (tutulu) olması olarak kısaca açıklayabiliriz. Konutun ipotek alınmasıyla uzun taksitlerle verilen bir kredidir.

Kredi not: finansal müşterilerinin finansal geçmişleri gösteren bir not sistemidir. Geçmişteki ödeme alışkanlıklarınız. Geçmiş finansal siciliniz iyi ise kredi alımlarında sorun yaşamazsınız eğer kötü bir finansal siciliniz varsa kredi almanız zorlaşır. Hatta alamazsınız geliriniz ne kadar iyi olursa olsun bankalar size kredi vermezler.

Konut kredilerine bankaların internet sitelerinde, banka şubelerinden, telefon bankacılığından gelir durumunuz iyi, kredi skorunuz yüksek ve 18 yaşını doldurmuş, kredi başvuru evraklarınızda tamam ise başvuruda bulunabilirsiniz.

Not: krediye başvurmadan önce mutlaka kredi notunuzu öğrenmeniz sizin için avantajlı olacaktır.

Kredi Kullanmadan Önce Şunlara Dikkat Edilmelidir.

Gelirinize uygun konut kredisi ürünlerini seçmeye dikkat edin

Başvuru belgelerinizi düzenli ve eksiksiz olarak bankanıza teslim edin

Hayat sigortası fiyatlarını araştırın

Konut faizlerini araştırın

Ekspertiz başvurunuzu erken yapın kredi süreci daha hızlı sonuçlanır.

Taksit başlangıç tarihinizi müşteri temsilcinize söyleyin

Sözleşmeyi dikkatlice okuyun

Sözleşmenin bir nüshasını alın

Geri ödeme planının bir suretini alın

Sigortalarınızın yapıldığından emin olun.

Taksit Ödemelerinizde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kredi taksitlerinizi gününde ve tam ödemeye itina gösterin Sigorta primlerinizi geciktirmeden tam ödeyin

Satın Alacağınız Konutun Krediye Uygunluğu

Satın alacağınız konutun kat irtifaklı, kat mülkiyetli tapusu ve tapuda vasfı ve edinme sebebi bölümünde mesken, konut, daire Bak, kargır Apt., kargır ev avlulu ev dubleks, tripleks mesken gibi ifadelerin olması durumun da olan konutların kredi değerlendirilmesi yapılır. Arsa tapusu olan yapılara kredi verilmez.

Yapımı devam eden konutlar

Yalnızca tamamı bitmiş ya da %70’i tamamlanmış, kaba inşaatı ve dış cephesi tamamlanmış kat irtifakı tapusu oluşmuş konutlarda kredi değerlendirmesi yapılır.

Yapı kullanım belgesi ve iskân belgesi yok fakat kat irtifakı tapusu var olan binalara kredi verilebilir.

Hiçbir tapusu olamayan konutlara kredi verilmez. Konut tapusu üzerinde haciz, ipotek, yıkım kararı gibi şerhlerin olması halinde kredi kullanılamaz

Daha detaylı kredi başvuru bilgilerine konut kredisi veren bankaların şube veya internet web şubelerinden bilgilere ulaşabilirsiniz.