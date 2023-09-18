Türkiye’de konut kredisi pazarının gelişmesi ve faiz oranlarının düşmesi, bankalar tarafından yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasına sebep oldu. Bu ürünler genel olarak tanınmakla birlikte aslında bazı durumlarda tüketici için kritik bir durum oluşturmaktadır. Bu yüzden konutkredileri.com ekibi olarak bu ürünleri size daha iyi anlatabilmek için aşağıdaki yazıyı hazırladık.

1)Sabit faizli, sabit taksitli konut kredisi.

Türkiye’de genellikle kullanılan konut kredisi çeşidi sabit faizli ve sabit taksitli konut kredisidir. Bu kredi ürününde faiz oranları her ay ilk sözleşme yapıldığında belirlenen faiz oranlarıyla sabittir. Faiz oranları değişiminden etkilenmez. Erken ödemek isterseniz sözleşmeye göre belirli bir yüzdeyi ek olarak vermeniz gerekebilir.

2)Değişken faizli konut kredisi.

Değişken faizli konut kredisi, bankanın belirli bir endekse göre ayarladığı ve her ayki faiz oranını bu endekse göre belirlediği konut kredisi ürünüdür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, faiz oranı değişimine bir üst limit belirlemektir. Diğer bir deyişle, faiz oranlarının çok artmasına karşın, banka ile anlaşmalı olarak bir üst limit belirlemek sizi koruyabilir.

3)Her şey dahil konut kredisi.

Konut kredisi alınacağı sıradaki bütün masraflarınızın dahil edilip, kredilendirildiği kredi ürünüdür. Bunların içinde sigorta primleri, kredi masrafları ve hatta emlakçı komisyonu bile dahildir. Süprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız bu kredi ürününü tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

4)Dönemsel ödemeli konut kredisi.

Geliriniz aylık bir düzene bağlı değilse, sadece belirli dönemlerde elinize para geçiyor ise tercih edeceğiniz konut kredisi ürünü dönemsel ödemeli kredilerdir. Özellikle turizm işletmeleri ve çiftçiler için kullanımı çok uygundur.

5)Dövize endeksli konut kredileri

Faiz oranlarına baktığımızda yabancı döviz bazlı kredilerde uygulanan faiz oranları daha düşüktür. Bunun nedeni, kredi için verilecek nakiti bankaların yurtdışından borçlanmalarıdır. Bankalar aldıkları bu borcu, yine döviz bazında geri ödeyecekleri için YTL bazında verilecek kredilerde kur riski taşımaktadırlar. Bu nedenle bu kur riskinin bedeli, aylık kredi faizinin içine yedirilmektedir. Yabancı döviz kuru bazında verilen kredilerde, bu kur riski olmadığı icin faiz oranlari sadece bankanın borçlanma maliyetini içermekte ve daha düşük olmaktadır.

6)Refinansman(Krediyi yeniden yapılandırma)

Düşen faiz oranları ve küresel kriz yeni bir finansman ürününü ortaya çıkardı. Artık refinansman yaparak mortgage kredilerinizi tekrardan daha düşük faiz oranıyla yapılandırabilir ve yüksek faiz oranıyla aldığınız kredileri düşük faiz oranıyla ödemeye devam edebilirsiniz. Refinansmanı kredi kullandığınız bankadan yapabileceğiniz gibi, farklı bir bankadan da yapabilirsiniz. Özellikle zorlaşan ekonomik koşullardan sonra birçok banka kendi müşterileri için özel refinansman tekliflerinde bulunmaktadır. Tavsiyemiz refinansman için önce kredi kullandığınız banka ile görüşmenizdir. Bu sayede yeni oluşabilecek dosya masrafı ve ya expertiz ücreti gibi giderlerden muaf tutulabilirsiniz. Bunun yanı sıra başka bankaların da size özel teklifler sunması mümkün. Bu tekliflerdede kredi geçmişiniz ve mali siciliniz bankların refinansman için belirleyeceği faiz oranları ve masraflar için belirleyici olacaktır.