KONYA (İGFA) - Bu özel ay boyunca Bilgehanelerde "Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması" ile öğrenciler, Ramazan’ın anlamını ve İslam kültürüne dair bilgilerini pekiştirecek. Ayrıca "Satırdan Sadra Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması" ile Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde tilavet eden yetenekler keşfedilecek.

Öğrenciler, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenecek “Ümmet İftarları”nda Bilgehane ailesiyle aynı sofrada buluşacak. “Ailece Teravih Buluşmaları” ile aileler birlikte ibadet etmenin huzurunu yaşayacak.

Ayrıca, LGS sınıfları için verimli çalışma için anahtar noktayı ifade eden zaman yönetimine dair seminerler, öğrencilere ve velilere verimli bir yaşam için rehberlik edecek.

Bununla birlikte, Bilgehanelerde mukabele halkaları, geleneksel Ramazan sohbetleri, çocuklara özel milli ve manevi eğitim gibi pek çok farklı etkinlik de gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, Ramazan ayının heyecanını ve bereketini, Bilgehanelerinde bir başka yaşayacak.