Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Taşkent Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşaat sahasını denetledi.KONYA (İGFA) - Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar’ın da katıldığı incelemede tesisin teknik özellikleriyle ilgili bilgi veren Demir, son teknolojiyle donatılarak inşa edilen tesisin önemine dikkat çekti.

KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “Buradaki arıtma sistemi diğer bölgelere göre daha farklı bir proses organizasyonuna sahip. Bölgedeki arazi sıkıntılarından dolayı dar bir alanda iki katlı bir atıksu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Şu andaki fiziki gerçekleştirme oranı yüzde 60. Tesisimiz, toplamda 2.400 kişiye hizmet edecek, günlük 400 metreküp atık suyu arıtmış olacak. Dere yataklarından gelen kaynak sularının kirlenmesini engellemek, çevreye vereceği zararı minimize etmek için burada ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin önemi daha fazla öne çıkıyor. Bu proses içerisinde azot ve fosfor olmak üzere; bütün parametreleri uluslararası standartlarda deşarj noktasına götürecek tarzda dizayn edilmiştir” dedi.

KONYA’NIN BÜTÜN İLÇELERİNDE ATIKSU ARITMA TESİSİ OLACAK

Konya’nın bütün ilçelerinde atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın talimatı olduğunu dile getiren Demir, “Bu doğrultuda şu ana kadar 31 ilçenin 29’unda atıksu arıtma tesislerini tamamladık. Zaten merkezde atıksu arıtma tesisimiz var. Tamamlanmayı bekleyen İki atıksu arıtma tesisimiz kaldı. Konya’daki üretilmiş tüm atık suyun yüzde 92’sine kadar arıtmış olacağız. Bu da önemli bir gelişme. Çevreyi koruma açısından arıtılmış suyun yeniden kullanılması açısından önemli bir proje. Burası 48 milyon liraya mal olacak. Taşkent’imize ve Konya’mıza şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.