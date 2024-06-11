İnegöllü işadamı Mennan Portakal'ın periyodik aralıklarla Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki dost meclisine bu kez sürpriz isimler katıldı.

İnegöl'ün tanınmış simalarının yanı sıra programa davet edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Alinur Aktaş, yanında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Aktay ile birlikte geldi.

Eski Başkan Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a köye gezdirdi.

Köylülerle bir süre sohbet edip , hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Altay daha sonra ev sahibi olan Mennan Portakal ve misafirleriyle samimi sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE