Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisine yönelik düzenlediği İstanbul Tarih Gezileri, son grubun da katılımıyla tamamlandı.KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediyesi, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlediği günübirlik İstanbul gezisi programları kapsamında Konya’nın 31 ilçesindeki 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisini ecdatla buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilere her alanda en iyi şekilde hizmet verme amacıyla birçok farklı çalışma yürüttüklerini söyledi. Öğrencilerin teorik derslerden spora, bilimden sanata, milli ve manevi değerler ışığında kendilerini geliştirerek yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, “Gençlerimiz için yürüttüğümüz çalışmalarımızdan biri de ‘Atabey Gençliği Ecdadın İzinde’ sloganıyla başlattığımız günübirlik İstanbul gezilerimiz oldu. Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz, iki kadim başkent arasında kurulan gönül köprüsüyle ecdat yadigarı eserleri yakından tanıma fırsatı buldu. Konya’mızın 31 ilçesinde eğitim gören 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencimizin faydalandığı projemiz Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Projemizi inşallah yeni eğitim öğretim yılında da aynı şekilde sürdüreceğiz. Projeye katılan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son grubun da katılımıyla tamamlanan program kapsamında Yüksek Hızlı Tren ile Konya’dan İstanbul’a götürülen 60 bin öğrenci, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Gülhane Parkı başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret etti. Öğrenciler, katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’un güzelliklerine şahit oldu.