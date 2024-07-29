Konya Büyükşehir Belediyesi, “Spor Konya Projesi” kapsamında 8-11 ve 12-14 yaş arası çocuklara yönelik Aile Oryantiringi gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Aile Oryantiringi”nde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Meram Tavus Baba Tepesi’nde bir araya gelen yarışmacılar antrenörler tarafından verilen eğitimin ardından parkura geçiş yaptı. 8-11 ve 12-14 yaş kız-erkek çocuklarının oluşturduğu ve 4 ayrı kategoride düzenlenen etkinlikte, aile bireyleri araziye yerleştirilmiş hedefleri en kısa sürede bulup parkuru tamamlamak için dakikalarla yarıştı.

Kendilerine verilen haritalarla araziye çıkan aileler, birlikte hareket etmenin önemli olduğu etkinlikte birinci olmak için kıyasıya mücadele ederken çocuklar, tatil gününde anne ve babalarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Heyecanlı geçen yarış sonrasında dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.