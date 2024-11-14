Meram Belediyesporlu sporcular, ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Saliha Küçüksolak 24. Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda, Abdullah Dönmez ise Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.KONYA (İGFA) - Meram Belediyespor Kulübü, uluslararası arenalardaki başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Kulübün milli sporcuları Abdullah DönmezAvrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda Saliha Küçüksolak ise Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

ABDULLAH DÖNMEZ AVRUPA ÜMİTLER ŞAMPİYONASINDA

Meram Belediyespor Kulübü’nün 54 kilogram taekwondo sporcusu Abdullah Dönmez, 20-23 Kasım 2024 tarihlerinde Bosna-Hersek’te düzenlenecek olan Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’na katılacak. Milli takım kadrosunda yer alan Abdullah, bu prestijli organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

SALİHA KÜÇÜKSOLAK BALKAN ŞAMPİYONASINDA

Kulübün bir diğer milli sporcusu Saliha Küçüksolak, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Romanya’nın Oradea şehrinde yapılacak olan 24. Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda, 53 kg Büyük Bayanlar kategorisinde milli takımımızın başarısı için mücadele edecek.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her iki sporcunun da uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığını belirterek spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.