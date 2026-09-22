Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve müşteki aile katıldı. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan maktul Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse onunda o acıyı çekmesini istiyorum. Adalete güveniyorum" dedi. Anne Hatun Esen ise, "Sanık ömür boyu ceza alsın. Gün yüzü görmesin" diye konuştu.

Söz alan sanık Uygun, "2020 yılından sonra başıma gelmeyen kalmadı. Ben Aleyna’yı tanıdığımda ailesiyle konuşmuyordu. Ben annesini aradım ’aranızı bulabilirim’ dedim. Aleyna’yı götürdüm barıştırdım. Diğer abisi de Aleyna’yla konuşmuyordu. Yine aynı şekilde barıştırdım. Ben bu kadar şiddet uyguladıysam, neden Aleyna bende kalırken abisine şikayet etmedi beni. Vicdanım rahat ben hiçbir kadını öldürmedim. Benim bu konularla alakalı bir suçum yok. Ben evlenme niyetindeydim, konuşmalarımız da bunu gösteriyor" iddialarında bulundu.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme dosyayı karara bağlayacaklarını bildirerek sanık Uygun’a son sözünü sordu. Uygun, "Ben kimseyi öldürmedim, vereceğiniz karara saygım sonsuzdur" dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme, kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun’a ’intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 4 yıl ceza verirken ’eziyet etme’ suçundan beraatine hükmetti.

Olayın geçmişi

3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Sema Esen’in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun hakkında, ’intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme’ ve ’eziyet etme’ suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.