Kafelerde ve çay ocaklarında içilen çay ile evde yapılanlar arasındaki lezzet farkına açıklık getiren ustalar, hazırlama tekniğinin lezzeti doğrudan belirlediğini vurguladı. Çaycılar, kuru çay yapraklarının üzerine aniden dökülen sıcak suyun çayın tadını bozduğuna dikkat çekti.

"Buharda yavaş yavaş pişen çay hem lezzetli olur hem geç bayatlar"

Uzun yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne, çayın hem sıcak hem de soğuk suyla demlenebileceğini ancak kendilerinin kaliteden ödün vermemek adına soğuk suyu tercih ettiğini ifade etti. Göğne, yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

"Çay her iki şekilde de demlenebilir. Eğer sıcak su kullanılacaksa önce demliğe su konulmalı, kuru çay ise suyun üzerine serpiştirilmelidir. Biz işletmemizde soğuk suyla demleme yöntemini uyguluyoruz. Bunun en büyük sebebi, soğuk suyla demlenen çayın çok daha geç bayatlamasıdır. Alttan gelen buharla yavaş yavaş piştiği için demini tam anlamıyla alır ve mükemmel bir lezzete ulaşır."

"Kaynar su çayı yakıyor ve acılaştırıyor"

Evlerde çay demlerken en sık yapılan hatanın demlikteki çayın üzerine kaynar su boca edilmesi olduğunu aktaran Göğne, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar ev ortamında aynı tadı yakalamakta zorlanıyor. Çünkü bizler yüksek dereceli profesyonel çay kazanlarıyla çalışıyoruz, ev tipi ocakları ve demlikleri kullanmıyoruz. Ağır ağır demlenen çay, sıcak suyla yapılan çaya kıyasla çok daha dengeli bir lezzete sahip olur. Sıcak suyla demlenen çay çok çabuk çöker ve kısa sürede bayatlar. Vatandaşın yaptığı en büyük yanlış; demliğe önce çayı koyup ardından üstüne kaynar su dökmektir. Bu şekilde çay yaprakları demlenmeden haşlanır, yanar ve içimi acılaşır. Soğuk suyla hazırlandığında ise bu problem yaşanmaz; çay buharın ısısıyla 40-45 dakikalık sürede tam kıvamına ulaşır."

Vatandaşlar da buharda ağır ağır pişen çayın lezzetinin ve berraklığının çok daha farklı olduğunu, sıcak suyla yapılan hızlı demlemeye yalnızca vaktin dar olduğu anlarda başvurduklarını belirtti.

Sıcak suyla hazırlanan çay yaklaşık 10 dakikada ikrama hazır hale gelirken, soğuk suyla demlenen çayın demini alıp servise sunulması için 40 ila 45 dakika beklenmesi gerekiyor.