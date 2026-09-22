Türkiye’nin önde gelen erkek giyim markalarından Tudors, müşterilerine veri güvenliğiyle ilgili bilgilendirme mesajı gönderdi. Şirket, bazı müşteri kayıtlarının yaşanan güvenlik olayından etkilenmiş olabileceğini açıkladı.

Tudors’un mesajında, sorunun doğrudan şirketin kendi sistemlerinden kaynaklanmadığı, e-ticaret altyapısı hizmeti alınan tedarikçi firmanın sistemlerinde meydana geldiği belirtildi. Yaşanan olay sonrasında bazı müşteri verilerinin etkilenmiş olabileceğinin tespit edildiği ve durumun Tudors’a bildirildiği ifade edildi.

Şirket, sürecin yakından takip edildiğini ve konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça müşterilerin bilgilendirileceğini duyurdu. Tudors, konuyla ilgili soruları bulunan müşterilerin [email protected] adresi üzerinden iletişime geçebileceğini belirtti.

TUDORS'UN MÜŞTERİLERİNE ATTIĞI MESAJ