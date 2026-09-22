Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Mehmet Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Muammer Ö. (80) yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Paşaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ö. (83) yönetimindeki 16 Y 6072 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.