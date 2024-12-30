Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata verdikleri önemin meyvelerini görmenin kendilerini gururlandırdıklarını belirten Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Şehir Tiyatromuz, Konya’mızın sanat hayatına zenginlik katmaya devam ediyor. Şehir Tiyatromuz, 2024 yılında da yetişkin ve çocuk oyunlarından oluşan birbirinden güzel yapımlarla sanatseverlere ulaştı. Sezon boyunca farklı oyunlarla 85 gösterim yapılırken; sunulan tiyatro ziyafetini bu yıl 47 bin 502 sanatsever takip etti. Ayrıca 2018 yılından bu yana toplamda 673 gösterim sayısına ulaşarak, 378 bin 856 izleyiciyi bir araya getirdik. Elde edilen başarıların arkasında büyük bir emek ve özveriyle çalışan ekibimiz yer alıyor. Konya halkının sanata olan ilgisi, bizim bu alandaki yatırımlarımıza olan inancımızı artırıyor. Yeni yılda da aynı kalitede oyunlarımız izleyiciyle buluşacak. Salonlarımızı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

ŞEHİR TİYATROSU YENİ YILDA DA SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Konya Şehir Tiyatrosu’nda 2024 yılında sahnelenen Amak-ı Hayal, Barsisa, Bir Adam Yaratmak, Kamyon, Keykubad, Maskeliler, Mavi Kuş, Narnia Günlükleri-Aslan, Cadı ve Dolap, Pati Kardeşliği ve Yoldan Çıkan Oyun gibi oyunlar sanatseverlerden tam not aldı.

Konya Şehir Tiyatrosu yeni sezonda da farklı oyunlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.