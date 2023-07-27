Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği “Halk Günü” buluşmaları sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ilçe sakinlerini makamında ağırladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Halk Günü” etkinliği kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Pekyatırmacı, ilçe sakinlerinden gelen öneri, istek ve talepleri dinledi.

Başkan Pekyatırmacı’nın halk gününde özel misafirleri de vardı. Pekyatırmacı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda sprint ve orta mesafe koşularında Türkiye Şampiyonu olan sporcular Muhammet Eren Uysal, Emirhan Güleryüz ve Berfin Yılmaz’ı kabul etti. Ziyarette Antrenör Savaş Bağhan ve aileleri de yer aldı. Özel sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Pekyatırmacı , Uluslararası müsabakalarda Milli takımımız adına mücadele edecek sporculara başarılar dileyerek onlara Konyaspor forması hediye etti.

Selçuklu Belediyesi’nin kadim geleneklerinden biri haline gelen “Halk Günü’nde” ağırlanan vatandaşlar, Başkan Pekyatırmacı’ya birinci ağızdan taleplerini iletirken verilen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.