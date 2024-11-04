Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkta örnek çalışmalarından olan Selçuklu 2.El Pazarı, kasım ayının ilk Pazar gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atık kapsamında sürdürdüğü önemli çalışmalardan biri olan Selçuklu 2.El Pazarı Yazır Kapalı Pazar Yeri’nde 12. kez kurularak vatandaşları ağırladı.

Çevre kirliliği ve tüketim çılgınlığını önlemek amacıyla sürdürülen proje ile vatandaşlar ev ekonomisine katkı sağlıyor. Pazarda fincan takımlarından, tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan, oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor.

Selçuklu Belediyesi olarak çevre ve sıfır atık başlıklarını her zaman gündemlerinde tuttuklarını ve bu konuda vatandaşlardan büyük önemli destek aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, israfın önlenmesi, kaynakların bilinçli kullanılması amacıyla başlatılan projelerin yoğun ilgi görmeye devam ettiğini söyledi. Başkan Pekyatırmacı, 2. El Pazarımıza gösterdiği yoğun ilgiden ötürü vatandaşlara teşekkür etti.

Her ayın ilk Pazar günü kurulan 2. el pazarında ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşların Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabildiği bildirildi.