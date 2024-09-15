Konya’nın en uzun bisiklet ve yürüyüş yoluna sahip Yelda Park Selçuklu’ya değer katacak. Selçuklu Belediyesi'nce şehrin yeşil dokusuna katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırılacak olan parkın yapım çalışmaları sürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ilçenin yeşil dokusuna 5 etaptan oluşan ve yapım çalışmaları aralıksız devam eden Yelda Parkı ile değer katmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde Yelda Koruluğu olarak bilinen alanda çalışmalar aralıksız sürüyor. 227 bin metrekare alanda yer alan şehir parkında çalışmalar tamamlandığında Selçuklu’nun modern parklarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında parkın ilk iki etabı tamamlandı. 3. etapta yer alacak olan çocuk oyun ve yarışma parkur alanının montajını tamamlayan ekipler, 4. etapta da parke ve bordür çalışmalarına devam ediyor. Futbol, basketbol ve tenis sahalarının yer aldığı spor komplekslerinin alt yapısının yanı sıra kaya bahçeleri ve çiçek parterlerinin de yapımını bitiren ekipler 3.etapta bitkilendirme, tesviye ve akrilik kaplamasını, 4. etapta ise parke bordür çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca park içerisinde ağaç ve çalı dikimi de ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Şehrimize bugüne kadar başta Sille Baraj Park ve Selçuklu Seyir Tepesi olmak üzere vatandaşlarımızın nefes alabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği önemli yeşil alanlar kazandırdık. Şimdi de yoğun nüfusa sahip olan Selahaddin Eyyubi Mahallemizde büyük bir şehir parkı daha kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 etaptan oluşan ve yürüyüş, koşu, bisiklet yollarının, çim, peyzaj ve çocuk oyun alanlarının bulunacağı Yelda Parkı’nda ekiplerimiz çalışmalarına planlamalar doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Parkımız tamamlandığında inşallah bölgemize değer katacak ve mahallenin yeşil dokusuna büyük katkı sağlayacak. Konya’nın en uzun bisiklet ve yürüyüş yoluna sahip olacak olan parkımız 6,3 kilometre uzunluğuyla sağlıklı yaşama katkı sağlayacak. Bu yeni ve modern parkımızı tamamladığımızda bölgemize değer katacağını ve diğer parklarımız gibi hemşehrilerimizden yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu vesile ile park çalışmalarında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

İçerisinde farklı yaş gruplarının faydalanacağı, tüm detayların yer alacağı Yelda Parkı’nda; 6 bin 300 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, 18 bin 905 metrekare yeşil alan ve TSE standartlarına uygun 2 adet basketbol, 2 adet futbol, 2 adet tenis sahası, fitness alanı, 2 adet çiçek bahçesi, 6 adet çocuk oyun alanı, 2 adet yarışma parkur alanı, 9 adet masa tenisi ve 1 adet mescit yer alacak.