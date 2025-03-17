KONYA (İGFA) - Teknolojiye ilgi duyan gençlerin, bilimsel düşünmeyi öğrenmesi ve gelecekteki kariyer seçenekleri hakkında bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Beklenen Biziz” söyleşilerinin ikincisi T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır’ın katılımıyla gerçekleşti.

Söyleşiler kapsamında Bilim Konya’nın Uzun Dönem ve Deneyap öğrencileri ile bir araya gelen Hıdır gençlere deneyimlerini aktardı. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi üzerine değerli bilgiler paylaşan Hıdır, gençlerin teknolojiye yön verme noktasındaki kritik rollerinin önemini vurgu yaptı.

Bilim Konya’yı gezip atölyelerde öğrencilerin projelerini dinleyen Hıdır, gençlerin özgün fikirleriyle ülkenin teknolojik kalkınmasına katkı sağlama potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

Gençlere ilham vererek, onları bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını derinleştirmeye ve yenilikçi projelere yöneltmeye teşvik eden programların ilki de Baykar Teknoloji İletişim Lideri Sayın Mehmet Ali Nart’ın katılımıyla gerçekleşmişti. “Beklenen Biziz” söyleşileri sayesinde öğrenciler, bilim insanlarıyla veya teknoloji uzmanlarıyla doğrudan etkileşim kurarken eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi becerileri geliştirme olanağı buluyor.