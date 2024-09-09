Konya'da meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Olay, 01 MB 7094 plakalı minibüsün Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Esentepe mevkisindeki bir kavşakta traktörle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kimlikleri henüz belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.