Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen “Küresel Vicdan Yürüyüşü”, Gazze’ye destek amacıyla düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya'da Kılıçarslan Meydanı’ndan başlayıp Mevlana Meydanı’na kadar süren yürüyüş, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ellerinde döviz ve bayraklarla yürüyen katılımcılar, Gazze’deki zulme karşı ses yükseltti.

Yürüyüşün ardından Ahmet Kuzu'nun Kur'an tilaveti ile program başladı. Ardından Eğitime Destek Platformu Başkanı Ahmet Poçanoğlu’nun konuşmalarını gerçekleştirdi. Poçanoğlu, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekerek, bu tür vicdani duruşların ne denli kıymetli olduğunu vurguladı.

Programda söz alan Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, zulme karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Ceylan, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahiplerini birlik olmaya davet ederken, mazlum Filistin halkının direnişinin er ya da geç zaferle taçlanacağına olan inancını dile getirdi.

TİMAV Başkanı Sami Bayrakçı’nın yaptığı dua ile yürüyüş nihayete erdi.