Konya Büyükşehir’in Sürdürdüğü Habib-i Neccar Camii Restorasyonu Hatay-Konya Kardeşliğinin Nişanesi OlacakHATAY (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından verilen Fahri Doktora unvanı için gittiği Hatay’da, Konya Valisi İbrahim Akın ve AK Parti Konya Milletvekilleri ile birlikte, restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Habib-i Neccar Camisi’nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin başarısı konuşuluyorsa bunun Konya’nın topyekün hareket etmesinden olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya ve Hatay kardeşliği o kadar güçlü bir kardeşliğe dönüştü ki biz depremden sonra da bu kardeşliğin hatırlanması ve yıllarca sürmesi adına önemli bir tarihi eseri restore etmeye karar vermiştik. Habib-i Neccar Camii’nde şu an itibariyle arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle binanın Allah’ın izniyle bir daha yıkılmayacak şekilde yeniden ahşap bir kubbeyle tamamlanması yönünde bir karar çıktı. Bugün de ilk ahşap kısmını yerleştirmiş olduk. Bir taraftan güçlendirme işlemine bir taraftan da yapım işlemine devam ediyoruz. İnşallah Anadolu’nun bu ilk camisini Konya olarak restore etmeyi ve 2025 yılı ortalarında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Habib-i Neccar Camisi’ni sadece Hatay’a ve Türkiye’ye değil, dünya kültür mirasına yeniden hediye etmiş olacağız” dedi.