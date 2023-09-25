Konya Büyükşehir Belediyespor Taekwondo takımı sporcusu Mehmet Sami Saraç, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Meksika’da düzenlenen Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım formasıyla üçüncülük elde etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Konya’ya gurur yaşatmaya devam ediyor.

Dünya Para Tekvando Şampiyonası, 21-24 Eylül tarihleri arasında Meksika’nın Veracuruz şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyonda milli takım formasıyla mücadele veren Konya Büyükşehir Belediyesporlu başarılı sporcusu Mehmet Sami Saraç, +80 kiloda dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Konya’yı gururlandıran Büyükşehir Belediyesporlu Saraç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda da önemli bir avantaj elde etti.

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, 12 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.