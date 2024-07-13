Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Balıkesir’in Manyas ilçesinde süt inekleri Manyas Gölü’nde serinliyorlar.

Süt inekleri sazlar ve çevresindeki otlarla besleniyor. Özellikle Manyas ilçesinin göl kıyısında bulunan kırsal mahallelerinde besiciler süt sığırlarını Manyas Gölünde beslemeye çalışırken, diğer kırsal mahallelerde de ise hortumla ıslatarak serinletmeye çalışıyorlar.

Manyas Süt Üreticileri Birlik Başkanı Fevzi Karakaş "Aşırı sıcaklar insanları olumsuz etkilediği gibi büyük , küçükbaş ve sokak hayvanlarımızı özellikle süt ineklerini aşırı etkiliyor ve süt verimlerini düşürüyor. Bu nedenle besicilerimizden imkanları olanlar Manyas Gölünde serinletirken, imkanı olmayanlar da farklı metotlarla serinletiyorlar,” dedi.