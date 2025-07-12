Yarışmaya katılım, artık 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık. Bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen yarışma, kooperatifçilik bilincinin güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve kooperatifçilik kültürünün özgün bakış açılarıyla yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Yarışma için başvurular 11 Nisan’da alınmaya başlandı. Kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine katılımcı kapsamı genişletildi. Başvuru süresi ise 13 Temmuz’dan 15 Ağustos’a kadar uzatıldı. Güncellenmiş şartname ve başvuru detaylarına Ticaret Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber merkezi