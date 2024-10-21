Kocaeli Üniversitesi’nde köpeklerin saldırısından kaçarken kontrolünü kaybettiği motosikleti ile trafik levhasına çarpan genç, 5 gündür yaşam savaşı veriyor.

Olay, 16 Ekim Çarşamba günü Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle üniversiteye gelen Bedirhan Oğuz’a (24) kampüsün B kapısı önünden geçtiği sırada köpekler saldırdı. Bunun üzerine panik olan Oğuz, motosikletin kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Bedirhan Oğuz, 5 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.