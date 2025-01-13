



Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için tek geçiş ücreti 33 TL'den 47 TL'ye çıkarılırken, Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 555 TL'den 795 TL'ye yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 70 TL'den 80 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 585 TL'den 795 TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: İHA