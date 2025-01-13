Gözaltına alınanlar arasında tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer alıyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini yönettiği ifade edildi.

Açıklamada, suç örgütünün ihalelerin kendi firmalarına verilmesini sağladığının tespit edilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı ve yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin teknik ve fiziki takibe alındığı belirtildi.