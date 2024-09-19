Gebze Teknik Üniversitesi’nde nisan ayında gerçekleştirilen çevrimdışı sınavda kopya çektiği iddia edilen öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi. Uzaklaştırma kararının yeni öğretim yılı başında alınması sebebiyle ders seçimlerini yapmakta zorlandıklarını belirten öğrenciler, yürütmeyi durdurma kararı için dava açtı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi Bölümü’nde 1 ve 29 Nisan tarihinde çevrimdışı yapılan vize sınavında 30 öğrencinin kopya çektiği iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldı. Öğrencilerin üzerinde baskı ve korku oluşturularak kopyanın kabul ettirilmeye çalışıldığı iddia edilirken, ilgili komisyonun ise zamanında toplanmadığı ifade edildi. Nisan ayında yapılan sınavla ilgili karar 12 Eylül tarihinde verildi. Kopya çektiğini kabul eden 27 öğrenciye 2 hafta, kopya çekmediğini beyan eden 3 öğrenciye ise 1 ay uzaklaştırma cezası verildi. Uzaklaştırma kararının öğretim yılı başında alınması sebebiyle öğrenciler, ders seçim işlemlerini yapmakta zorlandıklarını ifade etti. Öğrenciler mağdur olduklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, öğrenci ve ailelerin yürütmeyi durdurma kararı için dava açtıkları ifade edildi.