Körfez ilçesinde yer alan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün yıkımı için düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eylül ayı ilk encümen toplantısı gerçekleştirildi. Çeşitli konuların görüşülerek karara bağlandığı encümende yıkım ve kiralama ihaleleri de düzenledi. İhale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından ihale sonuçlarının açıklanacağı bildirildi. Bu kapsamda Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün yıkımı için düzenlenen ihaleye 6 firma katılarak teklif verdi. Bir firmanın yetersiz belge nedeniyle ihale dışı kaldığı ihale de en yüksek teklif 2 milyon 101 bin TL+yüzde 20 KDV, en düşük fiyat ise 350 bin TL oldu.

Öte yandan Karamürsel Ereğli Mahallesi’nde yer alan balık yazıhaneleri için de kiralama ihaleleri gerçekleştirildi. 2 numaralı yazıhane için Marmara Balıkçılık ve Gıda Mamulleri adına İsmail Saki Çalık 5 bin 300 TL+KDV, 3 numaralı yazıhane için Ali Çalık adına Abdülkerim Özdere 5 bin 300 TL+KDV ve 4 numaralı yazıhane için İsmail Saki Çalık 6 bin150 TL+KDV’lik teklif verdi.