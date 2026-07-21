Başdere'nin istifasının ardından parti içerisinde bazı üyelerin de istifa dilekçelerini verdikleri öğrenildi. İstifaların önümüzdeki günlerde artabileceği öne sürülürken, CHP İnegöl teşkilatında yaşanan gelişmeler siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Öte yandan kulislerde, istifa eden bazı isimlerin CHP'nin eski Genel Başkanı Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni siyasi oluşuma katılacakları iddiaları da konuşuluyor. Ancak bu iddialara ilişkin ne istifa eden isimlerden ne de yeni siyasi oluşumdan resmi bir açıklama yapıldı.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı'nın yaşanan istifalarla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ve yeni istifaların gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.