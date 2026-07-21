Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte Son 16 Turu heyecanı başlıyor. Organizasyonda bir üst tura yükselen takımların eşleşmeleri ve maç programı açıklandı.

25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak Son 16 Turu karşılaşmalarında takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırabilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği turnuvada birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşanması bekleniyor.

Turnuva komitesi tarafından yapılan açıklamada, tüm takımlara başarı dilekleri iletilirken, müsabakaların centilmenlik ve dostluk içerisinde, sakatlıksız tamamlanması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca tüm sporseverler, tribünlere gelerek Son 16 Turu heyecanına ortak olmaya davet edildi. Turnuvada çeyrek finale yükselecek takımlar, hafta sonunda oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.