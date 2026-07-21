Gün boyu sürecek konferansta iklim nötr kent vizyonu, yeşil dönüşüm, düşük karbonlu üretim ve yerel iklim taahhütleri masaya yatırılacak.

İnegöl, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kentleşme konusunda önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "COP İnegöl - İklim Değişikliği Yerel Taraflar Konferansı", 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü "Üretimin, Yaşamın ve Doğanın Kesişiminde Yeşil Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilecek.

Sabah saat 09.30'da kayıt işlemleriyle başlayacak programın açılış konuşmalarını İnegöl Belediye Başkanı, İnegöl Kaymakamı ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yapacak. Konferansın açılış konuşmacısı (Keynote Speaker) ise UNFPA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam A. Khan olacak.

İNEGÖL'ÜN 2050 VİZYONU KONUŞULACAK

Saat 11.00'de başlayacak ilk oturumda "İnegöl 2050: İklim Nötr ve Dirençli Kent Vizyonu" ele alınacak. Oturumda İnegöl'ün COP31 vizyonu, yerel iklim taahhütleri, Bursa'nın çevre politikaları ile iklim uyumu ve sera gazı envanteri gibi başlıklar değerlendirilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM MASADA

İkinci oturumda ise kentte yeşil dönüşüm, temiz hava ve düşük karbonlu üretim konuları ele alınacak. Program kapsamında sürdürülebilir ulaşım, sanayi kaynaklı emisyonlar, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sanayinin dönüşümü gibi konularda uzman isimler sunum yapacak.

DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLER DEĞERLENDİRİLECEK

Öğleden sonraki üçüncü oturumda, iklim uyumunda doğa temelli çözümler ve yerel dirençlilik konusu masaya yatırılacak. Kentsel dayanıklılık, sıfır atık politikaları, yeşil altyapı ve peyzaj planlaması gibi başlıklar uzman akademisyenler tarafından değerlendirilecek.

ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Programın son bölümünde ise "COP31'e Giderken İnegöl Yerel İklim Taahhütleri" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek. Çalıştayda iklim krizi, döngüsel ekonomi ve sıfır atık, iklim adaleti, yeşil alanlar, su yönetimi ve üniversite-sanayi-yerel yönetim iş birliği gibi başlıklarda masa çalışmaları yapılacak.

Konferans, saat 17.00'de çalıştay masa sunumlarıyla sona erecek. Organizasyonun, İnegöl'ün iklim politikalarının belirlenmesi ve yerel çevre stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ