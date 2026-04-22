Körfez Belediyesi, lise ile ortaokul öğrencilerine TYT ve LGS deneme sınavı desteği sağlayarak toplam 4 bin 777 öğrenciye ücretsiz sınav imkanı sundu.

Körfez Belediyesi, eğitim alanındaki destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatları doğrultusunda, ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı desteği sağlandı. Bu kapsamda lise öğrencilerine TYT, ortaokul öğrencilerine ise LGS deneme sınavları ücretsiz olarak dağıtıldı. Gerçekleştirilen deneme sınavları öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gençlerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Söğüt, sınav sürecinde moral ve motivasyonun önemine dikkat çekti.

4 binden fazla öğrenciye destek

Çalışma kapsamında ilk olarak üniversite sınavına hazırlanan Yarımca Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Söğüt'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt da eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Söğüt, onların hedefleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma kapsamında; Körfez genelinde 22 liseden bin 877 öğrenci ile 32 ortaokuldan 2 bin 900 öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 777 öğrenci ücretsiz deneme sınavına katıldı.

'Destek bizden, başarı sizden'

Eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Başkan Şener Söğüt, 'Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Onların en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu süreçte sadece akademik değil, moral ve motivasyon anlamında da yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. İnanıyoruz ki azimle çalışan her bir gencimiz hayallerine ulaşacak. Bizler her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Destek bizden, başarı sizden' ifadelerini kullandı.