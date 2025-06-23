İran’ın bu saldırısı Körfez ülkelerinde geniş yankı uyandırdı. İsmini açıklamayan bir yetkili, yaşananların Körfez’deki ilişkileri rayından çıkaracağını ifade etti.

İran’ın saldırısında El-Udeyd Üssü hedef alınsa da, Katar hava savunma sistemleri devreye girerek İran tarafından fırlatılan altı balistik füzeyi imha etti. ABD’li kaynaklara göre üste herhangi bir hasar meydana gelmezken, can kaybı da yaşanmadı. Katar yönetimi ise saldırıyı kendi egemenliğine açık bir ihlal olarak niteleyerek misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı. İran, saldırının Katar’a değil yalnızca üsse yönelik olduğunu savunsa da, Doha yönetimi bu açıklamayı yeterli bulmadı.

Saldırının ardından Körfez’deki gerginlik hızla tırmandı. Katar’ın İran’a karşılık vereceğini duyurmasının ardından Suudi Arabistan Doha yönetimine destek verdi. Birleşik Arap Emirlikleri de saldırıyı kınayan ülkeler arasında yer aldı. Körfez İşbirliği Konseyi, İran’ın eylemini Katar’ın egemenliğine doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi.

Bölgede gerilim daha önce de benzer şekilde yükselmişti. 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan ve birçok ülkenin katıldığı Körfez Savaşı’ndan sonra ilk kez tansiyon bu düzeyde arttı. ABD basınında yer alan yorumlara göre İran’ın bu adımı, son dönemde Körfez ülkeleriyle kurmaya çalıştığı ilişkilerin bozulmasına yol açabilir. Reuters’a konuşan bir Körfez yetkilisi, İran’ın saldırısının bölgedeki diplomatik çabaları sekteye uğratacağını ifade etti. Aynı yetkili, bu tür adımların bölgedeki istikrarsızlıktan çıkar sağlayabilecek İsrail’in işine yarayacağını dile getirdi.