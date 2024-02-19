Körfez Belediyesi tarafından ilçeye Taşköprü Kültür Evi inşa ediliyor.

İlçe nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan Taşköprü manavlarının gelenek ve değerlerini yaşatmaları ve gelecek nesillere aktarmaları için hayata geçirilen Taşköprü Kültür Evi’nin çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Tarihi Taşköprü’müz, mancarlı pidemiz de bunların başında geliyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz yağlı güreş organizasyonumuz da bu kültürün bir parçası. Körfez’in adeta mihenk taşı olan Taşköprü’müzü, Taşköprülülerimizin, manavlarımızın geleneklerini gelecek nesillerimize aktarmak amacıyla Körfez’e Taşköprü Kültür Evi inşa ediyoruz. İçerisinde; yöresel dizayn salonu, örnek Taşköprü ev modeli, sergi alanı ve sanat kursu bulunacak. Yüz yıllık tarihe sahip bu önemli kültüre, tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Taşköprülülerimize ve manavlarımıza, Kültür Evi’miz hayırlı olsun" dedi.