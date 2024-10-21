Körfez Belediyesi 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi üyeleri, önce komposto üretim merkezini gezdi, ardından mantar üretim ünitesinde mantar topladı.

Körfez Belediyesi’nin hayata geçirdiği 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi, farklı etkinlikler ile üyelerin sosyal yaşamlarına renk katmayı sürdürüyor. Üyeler, sağlık taramaları, seminerler ve geziler dışında son olarak Kocaeli’nin en büyük kompost üretim merkezini gezdi. Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz tarafından karşılanan Körfez’in çınarlarına, kompost gübre elde edilmesindeki süreç anlatıldı. Daha sonra da hep birlikte elde edilen kompost gübre ile üretimi yapılan mantar tesisine geçildi. İşleyişle ilgili bilgiler verilen Körfez’in çınarları daha sonra tesis içerisinde üretimi gerçekleştirilen istiridye mantarını topladı.

Oldukça renkli görüntülerin yer aldığı etkinlik dolayısıyla vatandaşlar Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.